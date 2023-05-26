Англія

Англієць дуже невдоволений тим, що відбувається.

Нападника Брентфорда Айвена Тоуні відсторонили від футбольної діяльності на вісім місяців та встановили діагноз — лудоманія.

Втім, сам футболіст вважає, що його звинувачують даремно. Він збирається припинити спілкуватись з тими, хто йому не вірить.

"Раніше я поспішав захищатися від фальшивих звинувачень, але тепер спостерігаю, хто в це повірить, щоб знати, кого першим відсікати" — написав нападник у своєму Instagram-акаунті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Айвен Тоуні 13 раз ставив на поразку своєї команди, яка зрештою перемагала.