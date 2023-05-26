Англія

Деталі скандальної дикваліфікації Айвена Тоуні.

Раніше стало відомо, що нападник Брентфорда Айвен Тоуні більше не зіграє в цьому році в футбол на професійному рівні. 27-річний футболіст отримав восьмимісячну дискваліфікацію за порушення правил ставок. Він зможе зіграти не раніше 17 січня 2024 року.

Англійський гравець звинувачується у 262 випадках ставок в період з 2017 по 2021 рік. Тоді він ще грав в нижчих дивізіонах країни. За інформацією Transfer News Live, Тоуні тринадцять раз ставив на те, що його команда програє, при цьому фінальний свисток арбітра фіксував перемогу.

Зазначимо, що в Англії професійним гравцям заборонено робити ставки на результати футбольних матчів.

До речі, наразі Тоуні з 20 голами посідає третє місце в списку бомбардирів АПЛ.

Нагадаємо, раніше головний тренер Брентфорда Томас Франк заявив, що Тоуні може коштувати 100 мільйонів фунтів.