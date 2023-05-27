Англія

Керманич лондонського клубу підколов свого наступника.

Поточний сезон англійської Прем’єр-ліги навряд чи ввійде до історії лондонського Челсі як такий, який фанати бажатимуть згадувати пізніше.

Під орудою Френка Лемпарда команда ризикує фінішувати на 13 сходинці за підсумками останнього туру, якщо програє вдома Ньюкаслу, а Вулвергемптон у гостях переграє лондонський Арсенал.

Напередодні гри проти "сорок" керманич "пенсіонерів" провів прес-конференцію, одним із питань під час якої стосувалось його наступника на цій посаді — аргентинця Маурісіо Почеттіно.

"Чи є моя теперішня робота в Челсі найскладнішою за останні 20 років життя команди? Це був би гарний заголовок для вас, але я й не знаю, що відповісти.

Ми ще побачимо та проаналізуємо це в майбутньому, але станом на зараз мені немає чого додати. Думаю, що це в будь-якому випадку фантастична робота, адже це робота в структурі Челсі.

Коли я прийшов сюди вдруге, то, напевно, отримав це місце тільки тому, що ніхто з провідних менеджерів світу не ризикнув би посісти цю посаду. Але я насолоджуюсь самим процесом і мені подобається приходити на допомогу рідній команді.

Почеттіно? Я бажаю успіху новому менеджеру. Мабуть, Челсі — це тепер його проблема. Це той заголовок, який ви хотіли від мене почути?", — заявив англійський фахівець.

Матч Челсі — Ньюкасл відбудеться 28 травня, о 18:30.