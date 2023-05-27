Англія

Керманич Манчестер Сіті залишив реакцію на випадок із Вінісіусом.

Гучний скандал довкола расизму по відношенню до нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора під час гостьового матчу проти Валенсії в рамках Ла Ліги, який у підсумку "бланкос" програли з рахунком 0:1, розійшовся гомоном по всьому футбольному світу.

Навіть під час прес-конференції перед матчем 38 туру чемпіонату Англії головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу розпитали про його ставлення до цієї ситуації.

"Проблема расизму існує в усьому світі. Проте не тільки відносно гендеру чи кольору шкіри, але й відносно поведінки. Це як: "Ми віримо, що наша країна краще за іншу, наша мова краща за іншу мову".

Проте, якщо ти багато подорожуєш світом, ти бачиш, що ми — однакові. Ми маємо однакові перестороги, однакові приводи для радощів.

Потрібно просто прийняти, що люди можуть бути різними. Це й є перевага людини.

Але зараз ми дуже далекі від цього. Дуже. Нереально далекі.

Проте, як я хочу сподіватись, випадок із Вінісіусом зможе допомогти зупинити ці процеси в Іспанії, але я взагалі не поділяю оптимізму стосовно цього.

Я трохи знаю про Іспанію, тому не дуже вірю в успіх цієї боротьби", — заявив іспанський фахівець.

Манчестер Сіті тим часом готується до заключного матчу сезону в гостях проти Брентфорда.