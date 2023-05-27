Англія

Норвезький форвард забрав у свій актив другу індивідуальну нагороду за підсумками кампанії-2022/23.

Нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда визнано найкращим молодим футболістом в англійській Прем'єр-лізі сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

22-річний норвежець отримав найбільшу кількість голосів від громадськості та експертної комісії Прем'єр-ліги, очоливши шорт-лист із восьми гравців, до якого також увійшли Свен Ботман, Мойзес Кайседо, Александр Ісак, Алексіс Мак Аллістер, Габріел Мартінеллі, Мартін Едегор і Букайо Сака.

Зазначимо, що ця нагорода вручається найкращому футболісту АПЛ віком до 23 років.

Цікаво, що Ерлінг Голанд був також визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ. Таким чином, норвежець став першим в історії футболістом, який отримав обидві нагороди за підсумками кампанії в англійській першості.