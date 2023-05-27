Англія

Норвезький нападник отримав почесну нагороду.

Елітний дивізіон чемпіонату Англії підходить до завершення, тому дедалі більше оголошуються нагороди за його підсумками.

Як повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги, найкращим гравцем сезону став нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Зазначимо, що норвежець обійшов в боротьбі за нагороду Кевіна Де Брюйне, Гаррі Кейна, Мартіна Едегора, Маркуса Рашфорда, Кірана Тріппьєра та Букайо Сака.

В цьому сезоні АПЛ Голанд забив 36 голів та зробив вісім результативних передач в 35 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко не потрапив у команду сезону АПЛ за версією Goal.