Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 38-го туру АПЛ, який пройде 28 травня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Челсі та Ньюкаслом, яке пройде на Стемфорд Брідж.

НЕДІЛЯ, 28 ТРАВНЯ, 18:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Це була б справді досить гучна вивіска перед останнім туром АПЛ, якби не всім відома жахлива форма Челсі у поточному сезоні. Лондонці вже точно фінішують в другій половині турнірної таблиці, швидше хочуть забути цю кампанію і в наступному розіграші будуть змушені обходитися без єврокубків, що цілком може і піти команді на користь.

Не можна також не відзначити, що майбутній поєдинок із Ньюкаслом стане останнім для тимчасового головного головного тренера Челсі Френка Лемпарда на своїй посаді. Повернення легенди лондонців на Стемфорд Брідж з самого початку виглядало великою авантюрою з боку керівництва клубу, і, як і очікувалося, щось змінити Лемпарду у грі команді на завершальному етапі сезону абсолютно не вдалося. Команда вже подумки чекає на приїзд Маурісіо Почеттіно.

Якщо Челсі здійснив величезний регрес, то Ньюкасл Юнайтед цього сезону продемонстрував неймовірний прогрес і зміг записати своє ім'я до кагорти грізних представників англійської еліти. Колектив Едді Гау зміг достроково гарантувати собі місце у топ-4 таблиці і як наслідок участь у Лізі чемпіонів, але турнірна мотивація у "сорок" перед останнім туром все ще зберігається.

Боротьбу з Манчестер Юнайтед за третій рядок турнірної таблиці АПЛ для команди Едді Гау ще не завершено. Так, перед заключним матчем "сороки" відстають від прямого конкурента на два очки, але й МЮ зустрінеться з непростим суперником в особі Фулгема, який нехай більше не має абсолютно жодної турнірної мотивації. Тому точно не можна виключати варіант з тим, що володар "бронзи" може змінитися в останній момент.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,40, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі, Голл — Галлагер, Енцо, Лофтус-Чік — Зієш, Феліш, Мудрик

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт — Лонгстафф, Гімараес, Андерсон — Альмірон, Вілсон, Ісак

Не зіграють: Стерлінг, Броя, Джеймс, Бадьяшиль, Канте, Маунт, Кукурелья, Чілвелл, Беттінеллі — Поуп, Жоелінтон, Віллок, Крафт, Лассельс, Рітчі, Фрейзер

Під питанням: Ковачич — ...

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