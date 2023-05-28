Англія

Керманич Лідса сподівається врятувати команду.

У заключному турі англійської Прем’єр-ліги Лідс робитиме спробу на власному полі врятуватись від вильоту, але для цього команді потрібно виключно обігравати лондонський Тоттенгем, який натомість прагнутиме заскочити до зони єврокубків.

Перед надважливою зустріччю керманич "павичів" Сем Еллардайс прокоментував настрій команди.

"Порятунок Лідса від вильоту — найбільша справа, яку я робив раніше в своєму житті.

Я й раніше це робив у безвихідних ситуаціях, але тоді в моїх команд було значно більше ігор. Це означає, що всі фактори, які ми не можемо контролювати, мають бути на нашу користь у неділю. Тиск зростає, але, як я кажу кожному гравцеві, тиск є привілеєм на цьому рівні, і тому ви повинні ним керувати, а не навпаки.

Мені здається, що Родріго в цьому найкращий танцюрист і один із найкращих гравців. Що ж, тоді давайте пограємо з ним у самбу, самбу Біг Сема. А потім, у понеділок, будемо посміхатись, сподіваюсь.

Моє життя, здебільшого, пов’язане з перемогами, а в Лідсі є враження, що ми цього недостатньо їх здобували", — заявив англійський фахівець.

Матч Лідс — Тоттенгем відбудеться 28 травня, о 18:30.