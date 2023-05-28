Англія

Поступово набуває великої ваги в клубі.

Бергамаська Аталанта напередодні поступилась у гостьовому протистоянні проти міланського Інтера та, скоріше за все, залишилась поза межами Ліги чемпіонів УЄФА й на наступний сезон.

Інтер — Аталанта 3:2 Відео голів та огляд матчу Серії A

Однак у цей вечір особливий привід для гордості все одно мав місце для одного з виконавців Джан П’єро Гасперіні, хорватського атакувального півзахисника Маріо Пашалича, для якого гра проти "змій" стала 200 за часи виступів у складі "Богині".

Відсвяткував цю подію 28-річний виконавець належним чином — забив гол на 36 хвилині, але цього забракло для здобуття очок командою.

За часи виступів у Бергамо Пашалич забив 45 м’ячів та віддав 27 гольових передач, тоді як на поточну кампанію перепали його п’ять голів та два асисти в 32 зустрічах.