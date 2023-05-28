Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 27 травня 2023 року, 22:00.

У рамках 37 туру італійської Серії А міланський Інтер на власному полі здобув перемогу над бергамаською Аталантою.

Гості дуже погано ввійшли в цю гру, оскільки вже на третій хвилині в їхніх воротах опинився другий м’яч, після чого стало зрозуміло, що легкою прогулянки цього вечора в команди Джан П’єро Гасперіні не буде.

Проте Аталанта на цьому не склала руки та спробувала атакувати у відповідь, частково досягнувши мети під завісу першого тайму, коли Пашалич відіграв один м’яч.

Однак у другій половині "Богиня" в атаці виглядала доволі мляво — жодного удару в площину воріт та випадковий автогол воротаря Інтера Андре Онана під завісу зустрічі, але на той час Лаутаро Мартінес уже встиг оформити третій м’яч Інтера.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Аталанта в 37 турі італійської Серії А-2022/23:

Інтер — Аталанта 3:2

Голи: Лукаку 1, Барелла 3, Мартінес 77 — Пашалич 36, Онана 90+1 (автогол).

Інтер: Онана, Д'Амброзіо (Дарміан 82), Ачербі, А. Бастоні (де Врей 80), Думфріз, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Асллані 80), Дімарко (Гозенс 70), Лукаку (Джеко 80), Мартінес.

Аталанта: Спортьєлло, Толої, Джимсіті, Скальвіні, Меле (Околі 86), Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Едерсон (Муріель 69), Пашалич (Лукман 61), Гойлунд.

Попередження: Толой.