Італія

Колектив Сімоне Індзагі може почуватися комфортно перед останнім туром.

У рамках 37 туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Аталанту.

Підопічні Сімоне Індзагі здолали опонента та гарантували собі місце у топ-4 наступного сезону, що дозволяє зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Інтер - Аталанта 3:2

Голи: Лукаку 1, Барелла 3, Мартінес 77 — Пашалич 36, Онана 90+1 (автогол).

Інтер: Онана, Д'Амброзіо (Дарміан 82), Ачербі, А. Бастоні (де Врей 80), Думфріз, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Асллані 80), Дімарко (Гозенс 70), Лукаку (Джеко 80), Мартінес.

Аталанта: Спортьєлло, Толої, Джимсіті, Скальвіні, Меле (Околі 86), Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Едерсон (Муріель 69), Пашалич (Лукман 61), Гойлунд.

Попередження: Толої.