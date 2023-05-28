Англія

Тіаго прокоментував нинішню ситуацію в клубі.

Тіаго Сілва поділився думками стосовно своєї ситуації у лондонському Челсі - цитує гравця Фабріціо Романо.

"Я та вболівальники Челсі.. це було кохання з першого погляду. Я почуваюся тут справді щасливим. Я справді пишаюся тим, що опинився в Челсі.

Очевидно, що цей рік був зовсім не вдалим, але все, що ми можемо зробити, це сподіватися на краще в наступному".

Бразильський захисник виступає у клубі із 202 року.