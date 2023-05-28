Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 28 травня 2023 року, 18:30.

У рамках заключного туру англійської Прем'єр-ліги Евертон утримав мінімальну перемогу над Борнмутом та зберіг прописку у найвищому дивізіоні країні.

Команда Шона Дайча вистраждала забитий м'яч у другому таймі у виконанні Дукуре проти невмотивованого суперника, після чого втримала необхідний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Борнмут в 38 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Евертон — Борнмут 1:0

Гол: Дукуре, 57



Евертон: Пікфорд — Коуді, Міна, Тарковські — Івобі, Гарнер, Гує, Макніл — Дукуре, Онана — Грей (Сіммс, 86).



Борнмут: Траверс — Сміт (Ентоні, 83), Забарний, Сенесі, Келлі — Біллінг, Лерма — Брукс (Вінья, 56), Крісті (Мур, 64), Уаттара — Соланке.



Попередження: Пікфорд — Сенесі, Сміт, Соланке