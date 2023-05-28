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Евертон — Борнмут 1:0
Гол: Дукуре, 57

Евертон: Пікфорд — Коуді, Міна, Тарковські — Івобі, Гарнер, Гує, Макніл — Дукуре, Онана — Грей (Сіммс, 86).

Борнмут: Траверс — Сміт (Ентоні, 83), Забарний, Сенесі, Келлі — Біллінг, Лерма — Брукс (Вінья, 56), Крісті (Мур, 64), Уаттара — Соланке.

Попередження: Пікфорд — Сенесі, Сміт, Соланке