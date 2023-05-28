Англія

Евертон без Миколенка обіграв Борнмут із Забарним та врятувався від вильоту з АПЛ

Команда Шона Дайча вистраждала забитий м'яч у другому таймі проти невмотивованого суперника, після чого втримала необхідний результат.

Евертон — Борнмут , Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Евертон — Борнмут 1:0

Гол: Дукуре, 57



Евертон: Пікфорд — Коуді, Міна, Тарковські — Івобі, Гарнер, Гує, Макніл — Дукуре, Онана — Грей (Сіммс, 86).



Борнмут: Траверс — Сміт (Ентоні, 83), Забарний, Сенесі, Келлі — Біллінг, Лерма — Брукс (Вінья, 56), Крісті (Мур, 64), Уаттара — Соланке.



Попередження: Пікфорд — Сенесі, Сміт, Соланке