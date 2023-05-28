Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 28 травня 2023 року, 18:30.

У рамках 38 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед обіграв лондонський Фулгем і фінішував на третьому місці турнірної таблиці.

"Дачники" повели у рахунку на 19-й хвилині завдяки голу Тете, але потім забиті м'ячі у виконанні Санчо та Фернандеша принесли до активу манкуніанців три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Фулгем в 38 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Манчестер Юнайтед – Фулгем 2:1

Голи: Санчо 39, Фернандеш 55 – Тете 19

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Магвайр, Лінделоф, Маласія – Каземіро (Мактоміней 67), Фред (Еріксен 66) – Гарначо (Марсьяль 67), Фернандеш (Пельїстрі 84), Санчо – Рашфорд (Вегхорст 77)

Фулгем: Лено – Тете, Адарабіойо, Діоп, Робінсон – Лукич (Г. Рід 66), Пальїнья – Вілсон (Соломон 66), Кейрні (Джеймс 80), Вілліан – Мітрович (Карлос Вінісіус 80)

Нереалізований пенальті: Мітрович 25 (голкіпер)

Попередження: Мактоміней 87 – Пальїнья 51, Мітрович 78