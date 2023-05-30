Англія

Керманич "червоних дияволів" сподівається, що влітку він матиме можливість посилити склад необхідними новачками.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прямо висловився про необхідність посилити склад своєї команди у літнє трансферне вікно, щоби залишатися конкурентоспроможними.

"Інші клуби інвестували взимку, щоб потрапити в четвірку кращих у січні. Ми цього не робили. Це не можна ігнорувати.

Якщо ви хочете бути конкурентоспроможним у цій лізі, ви повинні інвестувати. Так, мені потрібні нові гравці!", — сказав Ерік тен Гаг в коментарі для The Times.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед за підсумками цього сезону АПЛ фінішував на третьому місці в таблиці, а також виграв Кубок англійської ліги.

Крім того, манкуніанці можуть завершити поточну кампанію перемогою в Кубку Англії, якщо зможуть обіграти Манчестер Сіті, який втретє поспіль став чемпіоном Прем'єр-ліги.