Англія

Португалець повернеться до мадридської команди.

Орендований у Атлетіко Жоау Феліш не залишиться в Челсі наступного сезону, повідомив президент мадридської команди Енріке Серезо.

Функціонер повідомив, що новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не розраховує на Феліша.

"Нам повідомили, що Почеттіно не розраховує на Феліша в Челсі. Побачимо, що буде далі, ми поки нічого не планували", — наводить слова Серезо журналіст Фабріцио Романо.

Феліш провів 16 матчів за Челсі в АПЛ і відзначився чотирма голами.

Раніше повідомлялося, що португальський нападник повідомив Атлетіко, що не збирається повертатись у клуб.