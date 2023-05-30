Англія

23-річний футболіст може стати "червоним дияволом".

Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Діогу Кошти, повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст покине Порту під час літнього трансферного вікна. МЮ готовий заплатити 75 мільйонів євро – суму відступних, зазначену у контракті голкіпера.

Угода Кошти з Порту розрахована до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Кошта провів 33 матчі в чемпіонаті Португалії: він пропустив 22 голи і 17 разів зберіг ворота сухими.