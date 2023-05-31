Англія

На гравця претендує, зокрема, майбутній учасник єврокубків від Англії.

За підсумками чергового сезону англійської Прем’єр-ліги Лідс припинив виступи в "елітному" дивізіоні, посівши передостаннє місце в турнірній таблиці з 31 здобутим балом.

Не дивлячись на запевнення керівництва клубу в швидкому поверненні назад до переліку найкращих команд країни, утримати всіх своїх провідних гравців "павичам", схоже, не вдасться.

Як стало відомо місцевим ЗМІ, нападника Джека Гаррісона, на рахунку якого 40 матчів, 6 голів та 10 гольових передач за підсумками сезону, хочуть бачити в своєму складі лондонський Вест Гем та бірмінгемська Астон Вілла.

Не дивлячись на те, що 26-річний виконавець нещодавно продовжив контракт із Лідсом, у клубі можуть надати можливість вихованцю академії Ліверпуля спробувати свої сили в іншому клубі.