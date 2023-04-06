Англія

"Павичі" зберегли важливого гравця.

Лідс Юнайтед підписав новий контракт зі своїм лідером Джеком Гаррісоном, повідомляє офіційний сайт клуба.

Стверджується, що нова угода між сторонами буде діяти п'ять років. Минулий контракт був чинним до літа 2024 року.

"Джек є важливою частиною нашої команди та наших планів на майбутнє, і я дуже радий, що він погодився присвятити своє довгострокове майбутнє клубу", — заявив директор "павичів" Віктор Орта.

В цьому сезоні англійський півзахисник відіграв 31 матч на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та дев'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс викупить Маккенні, якщо залишиться у Прем'єр-лізі.