Англія

Видовищний виступ у Бундеслізі гарантував кар’єрне зростання.

Збірна Нідерландів лише рік тому змогла розраховувати 29-річного воротаря Марка Флеккена, який у цьому сезоні відчайдушно намагався допомогти німецькому Фрайбургу потрапити до зони Ліги чемпіонів УЄФА та гідно виступити в Лізі Європи, де "чорно-білі" поступились туринському Ювентусу в 1/8 фіналу.

Однак до головного клубного змагання Європи Фрайбург у підсумку так і не кваліфікувався, посівши п’яту сходинку, тож вирішив не стримувати бажання власного гравця спробувати сили в більш конкурентному чемпіонаті.

Цим у підсумку й скористався Брентфорд, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

"Бджоли" оголосили про підписання чотирирічної угоди з Флеккеном, за якого довелось сплатити 13 млн євро.

Свого часу, у 2018 році, Фрайбург віддав Дуйсбургу за цього гравця 2 млн євро.

У поточному сезоні Марк провів 44 матчі, пропустивши 56 голів та 16 разів відстоявши "на нуль".