Англія

Англієць має намір залишитися в Прем'єр-лізі.

Гаррі Кейн хоче залишитися в АПЛ у разі відходу з Тоттенгема, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, Даніель Леві має намір зберегти 29-річного футболіста у своєму клубі, але готовий до того, що він може піти влітку 2024 року вільним агентом.

Тоттенгем зберігає спокій щодо майбутнього Кейна. З ним хотіли підписати новий контракт, але всі сторони розуміють, що цьому заважають нинішня невизначеність у клубі та непотрапляння до Ліги чемпіонів.

Якщо Кейн все ж покине Тоттенгем, то він має намір залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Нинішнього сезону у Кейна 32 голи у 49 матчах за клуб у всіх турнірах.