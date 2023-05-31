Англія

Ювентус залишив межі топ-10 порівняно з минулим роком, поступившись місцем лондонському Арсеналу.

Авторитетний журнал економічної тематики Forbes опублікував оновлені дані щодо оціночної вартості футбольних клубів Європи за підсумками завершення сезону.

Лідерство в цьому списку традиційно зберігає мадридський Реал, вартість якого оцінюється в 6,07 мільярда доларів США (+19% порівняно з минулим роком), тоді як Манчестер Юнайтед розташувався на другому місці з поточною вартістю 6 млрд доларів, що на 30% більше, ніж рік тому.

До десятки найдорожчих футбольних клубів також увійшли каталонська Барселона (5,51 млрд доларів), Ліверпуль (5,29 млрд доларів), Манчестер Сіті (4,99 млрд доларів), Баварія Мюнхен (4,86 млрд доларів), Парі Сен- Жермен (4,21 млрд доларів), Челсі (3,1 млрд доларів), Тоттенгем (2,8 млрд доларів) і Арсенал (2,26 млрд доларів), який випередив туринський Ювентус, що подешевшав на 12% (2,16 млрд доларів).

Зазначимо, що від'ємний баланс операційного доходу у топ-10 показали лише два клуби: мадридський Реал (мінус 38 мільйонів доларів) та ПСЖ (мінус 219 млн доларів).

Найдорожчі клуби-2023 за версією Forbes

Раніше повідомлялося, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе - найбільш високооплачуваний спортсмен світу до 25 років за версією Forbes.