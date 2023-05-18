Франция

Француз заробляє неймовірні гроші.

Зірка ПСЖ Кіллан Мбаппе очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу віком до 25 років за версією Forbes.

Нападник збірної Франції минулого року заробив близько 120 мільйонів доларів.

Топ-5 молодих спортсменів з найбільшим рівнем доходу виглядає так:

1. Кіліан Мбаппе (футбол) – 120 млн доларів;

2. Кайлер Мюррей (американський футбол) – 70,5 млн доларів;

3. Макс Ферстаппен (гонки) – 64 млн доларів;

4. Ерлінг Голанд (футбол) – 52 млн доларів;

5. Лука Дончич (баскетбол) – 47,2 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що Мессі та Мбаппе посперечаються за звання найкращого гравця сезону у Лізі 1.