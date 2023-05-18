Француз заробляє неймовірні гроші.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
18 травня 2023, 15:55
Зірка ПСЖ Кіллан Мбаппе очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу віком до 25 років за версією Forbes.
Нападник збірної Франції минулого року заробив близько 120 мільйонів доларів.
Топ-5 молодих спортсменів з найбільшим рівнем доходу виглядає так:
1. Кіліан Мбаппе (футбол) – 120 млн доларів;
2. Кайлер Мюррей (американський футбол) – 70,5 млн доларів;
3. Макс Ферстаппен (гонки) – 64 млн доларів;
4. Ерлінг Голанд (футбол) – 52 млн доларів;
5. Лука Дончич (баскетбол) – 47,2 млн доларів.
Раніше повідомлялось, що Мессі та Мбаппе посперечаються за звання найкращого гравця сезону у Лізі 1.