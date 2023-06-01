Англія

Данець у поточному сезоні помітно прогресував.

Поточний сезон для данського нападника бергамаської Аталанти Расмуса Гойлунда став першим у рамках італійської Серії A.

Проте в незвичних умовах 20-річний юнак доволі швидко призвичаївся до нового колективу та став важливою одиницею ланки нападу команди Джан П’єро Гасперіні.

9 голів та чотири гольові передачі в 33 матчах у складі "Богині" у виконанні юнака змусили провідні клуби Європи звернути на нього увагу.

Зокрема, англійський Манчестер Юнайтед, який наразі перебуває в пошуку нового нападника, із-поміж інших варіантів розглядає можливість підписати гравця Аталанти.

Як повідомляє британська преса, "Червоні дияволи" на попередньому засіданні скаутського відділу обговорювали можливість трансферів форварда франкфуртського Айнтрахта та Гойлунда, дійшовши до позитивного висновку щодо кандидатури данця.

Портал Transfermarkt оцінив Расмуса в 35 млн євро, тоді як Аталанта минулого літа сплатила за нього австрійському Штурму 17,2 млн євро.