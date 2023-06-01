Англія

Форвард зупинив свій вибір на іншому клубі.

Чинний контракт поміж англійським нападником Гаррі Кейном та лондонським Тоттенгемом добігає свого завершення влітку наступного року, тож поточна трансферна кампанія є фактично останньою можливістю "шпор" заробити притомні кошти за продаж одного з найкращих гравців на своїй позиції в світі.

У той самий час мюнхенська Баварія витратила футбольний рік на пошуки гідної заміни для Роберта Левандовські, що пішов до каталонської Барселони, і зрештою зупинила свій вибір саме на 29-річному виконавцеві.

Однак, як повідомляє німецька преса, Кейн напередодні відповів відмовою на пропозиції перемовин від "Рекордмайстера".

При цьому англієць чітко окреслив коло своїх інтересів — трансфер до Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Гаррі забив 32 голи та віддав п’ять гольових передач у 49 матчах.