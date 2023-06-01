Англія

"Червоні дияволи" працюють над підписанням нападника.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки поля. Зокрема, клуб шукає нового форварда.

Як повідомляє видання The Athletic, "червоні дияволи" почали перемовини щодо трансферів Коло-Муані та Гойлунда.

Стверджується, що Гаррі Кейн залишається пріоритетною метою для Мначестер Юнайтед, однак є сумніви що перехід вдасться здійснити.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед може запропонувати 75 мільйонів за голкіпера Порту.