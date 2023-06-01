Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки поля. Зокрема, клуб шукає нового форварда.

Як повідомляє видання The Athletic, "червоні дияволи" почали перемовини щодо трансферів Коло-Муані та Гойлунда.

Стверджується, що Гаррі Кейн залишається пріоритетною метою для Мначестер Юнайтед, однак є сумніви що перехід вдасться здійснити.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед може запропонувати 75 мільйонів за голкіпера Порту.