"Червоні дияволи" працюють над підписанням нападника.
Рандаль Коло-Муані, getty images
01 червня 2023, 16:29
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки поля. Зокрема, клуб шукає нового форварда.
Як повідомляє видання The Athletic, "червоні дияволи" почали перемовини щодо трансферів Коло-Муані та Гойлунда.
Стверджується, що Гаррі Кейн залишається пріоритетною метою для Мначестер Юнайтед, однак є сумніви що перехід вдасться здійснити.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед може запропонувати 75 мільйонів за голкіпера Порту.