Англія

Кар'єра півзахисника в стані "лісників" не вдалась.

Ноттінгем Форест вирішив не подовжувати угоди з деякими футболістами, зокрема півзахисником Джессі Лінгардом.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англієць залишить команду на правах вільного агента цього літа.

Стверджується. що також команду покинуть Андре Айю, Кафу, Джек Колбек, Джордан Сміт та Лайл Тейлор.

В цьому сезоні Лінгард відіграв 20 поєдинків на клубному рівні, в яких забив два голи та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Джессі Лінгард розповів про свої проблеми у складі Манчестер Юнайтед.