Французький захисник може змінити команду.
Нголо Канте, getty images
03 червня 2023, 10:59
Саудівська Аравія не припинає спроб привернути увагу до свого чемпіонату шляхом запрошення зіркових футболістів.
Як повідомляє видання 90min, пропозицію з країни отримав зірковий півзахисник Челсі Нголо Канте.
Зазначимо, що Канте і пропустив більшу частину сезону через травму. На його рахунку лише дев'ять матчів, у яких він зробив одну гольову передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що переговори між Челсі та Канте щодо нового контракту переходять у завершальну стадію.