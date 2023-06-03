Англія

Французький захисник може змінити команду.

Саудівська Аравія не припинає спроб привернути увагу до свого чемпіонату шляхом запрошення зіркових футболістів.

Як повідомляє видання 90min, пропозицію з країни отримав зірковий півзахисник Челсі Нголо Канте.

Зазначимо, що Канте і пропустив більшу частину сезону через травму. На його рахунку лише дев'ять матчів, у яких він зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що переговори між Челсі та Канте щодо нового контракту переходять у завершальну стадію.