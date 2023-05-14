Англія

Лазарет "синіх" продовжує поповнюватись.

Півзахисник Челсі Нголо Канте може пропустити матчі цього сезону, що залишилися. Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера "синіх" Френк Лемпард.

У 32-річного француза пошкодження паху, через що йому потрібно кілька тижнів на відновлення.

"У п'ятницю ми втратили Нголо під час тренування. Він відчув біль у паху, тож, ймовірно, він вибув на пару тижнів, і ми чудово розуміємо, що це означає", — наводить слова Лемпарда TalkSport.

У наступних матчах Челсі зіграє проти Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.

Зазначимо, що Канте і так пропустив більшу частину сезону через травму. На його рахунку лише дев'ять матчів, у яких він зробив одну гольову передачу.

Також варто додати, що у Канте закінчується контракт наприкінці цього сезону.