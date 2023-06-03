Англія

Керманич Евертона відреагував на збереження командою місця в АПЛ.

Англійський Евертон у цьому розіграші Прем’єр-ліги знову опинився на межі вильоту до Чемпіоншипу, проте в останньому турі обіграв Борнмут та все ж таки залишився серед найсильніших команд країни.

На цьому тлі головний тренер "ірисок" Шон Дайч поділився враженнями від цьогорічної кампанії у виконанні його команди.

"Я повністю вірив у наш успіх, коли команда виходила на поле. У нас просто було забагато травм, нападники були не в формі, не було крайніх захисників, тому довелося змінити тактичну схему.

Із іншого боку, оскільки ці рішення були ухвалені на ранній стадії, ми могли працювати над цим увесь тиждень, саме тому я мав упевненість у тому, що ми можемо щось здобути в плані результату.

Я не знав, що до перемоги призведе чарівний гол, який справді відіграв велику роль у нашому успіху. Це було нервово і важко.

Але, як я вже говорив після матчу, мені ця перемога не принесла слави. Є моменти, коли тобі потрібно робити те, що ти мав робити раніше. Це, якщо чесно, найбільш потворні ігри, бо вони справді дуже важкі, дуже обтяжливі для гравців, менеджерів і, звісно, фанатів. Але коли ти в них перемагаєш, то це дійсно чудове відчуття.

Я очікую більшого від гравців Евертона й від себе, тому я очікую, що ми не будемо в такому становищі наступного року. Думаю, що ми багато працювали, щоб не бути в такому положенні, але водночас було багато травм, дискваліфікацій і все таке. Тому після фінального свистка я більше думав: «А що я в біса маю святкувати?".

Ми — футбольний клуб Евертон, а я — менеджер Евертона. Я не маю святкувати, коли команда ледь зберігає місце в "еліті". Це не те, для чого я прийшов сюди.

Звичайно, це — довгострокова робота, щоб переробити клуб, змінити його форму та знову рухатися вперед", — заявив англійський фахівець.

Евертон у підсумку посів 17 сходинку, випередивши Лестер на два очки.