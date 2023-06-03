Англія

У напруженому фіналі на Вемблі колектив Хосепа Гвардіоли обіграв найбільш принципового для себе суперника — Манчестер Юнайтед, та зробив ще один крок до треблу.

Сезон англійської Прем’єр-ліги залишився позаду, проте футбольні пристрасті на цьому точно себе не вичерпали. Зокрема, стосовно новоспеченого чемпіона Англії, Манчестер Сіті, який захистив свій титул, найближчим часом ми дуже багато будемо говорити в контексті участі команди Хосепа Гвардіоли в двох великих фіналах. До вирішального матчу Ліги чемпіонів УЄФА поміж "містянами" та міланським Інтером ще залишається кілька днів, а ось протистояння на Вемблі проти найбільш принципового з можливих суперників — Манчестер Юнайтед, Сіті мав проводити саме в звітній день.

Як би там не було, уперше в історії цього турніру в фіналі зустрічались дві команди з Манчестера, а отже Король Чарльз вийшов на поле привітати футболістів у його, як не дивно, також першому подібному змаганні такого штибу. Звичайно, і хореографію організатори вигадали просто грандіозну на честь такої події. А приводів для цього було достатньо — свій перший трофей за кампанію "Червоні дияволи" здобули ще під час двобою з Ньюкаслом на цій же арені в рамках Кубку англійської ліги, тож не тільки "містяни" йшли за "золотим дублем". Однак у команди Хосепа Гвардіоли ще була можливість здобуття требла, а це вже інший рівень амбіцій.

Власне, ці самі амбіції футболісти номінальних господарів поля й вийшли підтверджувати вже з перших хвилин. 12,13 чи взагалі 14 секунд — допоки майстри статистики вирішували поміж собою, скільки саме часу Сіті витратив на те, аби забезпечити розкішний дальній постріл у праву дев’ятку від Гюндогана, німецький півзахисник святкував черговий видовищний гол. Юнайтеду від цього епізоду, певна річ, було не так радісно, оскільки команда тен Гага втрачала ініціативу вже на самому початку протистояння.

Відповідати потрібно було миттєво, але що ж ти поробиш, коли суперники своїм тотальним футболом намагаються охопити ледь не кожну ділянку футбольного поля. А тут ще й Голанд почав примірятись до свого чергового голу в цьому сезоні, проте постійно спрямовував м’яч аби куди вбік від воріт. За повної відсутності моментів у Юнайтед та переваги Сіті за всіма показниками минуло пів години ігрового часу, аж раптом пролунав свисток.

Це арбітр Пол Тірні вирішив побігти до монітору біля поля заради перегляду повтору з моментом влучання м’яча в руку Джеку Грілішу, коли в нього з-за спини на лівому фланзі штрафного грав головою Ван-Біссака. Фанати гостей без сумнівів вимагали покарання для команди суперників, тоді як уболівальники господарів бажали епізод просто заграти. Праві були й ті, і ті, але ще "правішим" був рефері, який указав на одинадцятиметрову позначку, а Бруну Фернандеш спокійно пробив низом трохи лівіше від центру воріт.

На цьому моменті на полі було встановлено певну рівновагу, яка протрималась аж до перерви. Сіті відчував дискомфорт від відновлення рівноваги на табло, тоді як суперники стали більш розкутими, проте так само не наполягали на власній перевазі. Після перерви сценарій гри не зазнав жодних змін. Господарі так само наполягали на власній присутності на чужій половині, тоді як гості відбивались від їхніх атак.

А потім нам дуже невчасно вирішив вимкнути картинку офіційний мовник АПЛ в Україні, через що розіграш стандарту на правому фланзі із завершальною подачею де Брюйне на другий темп під дальній удар Гюндогана ніхто не побачив. Лише згодом ми таки знайшли підтвердження тому, що "містяни" вдруге за гру вийшли вперед за рахунком на табло. Після цього Сіті знову намагався втримувати перевагу, тоді як суперникам так само знову доводилось шукати щастя у власних атаках.

Не можна було сказати, що належних моментів для порятунку команда тен Гага не створила. Були й дальні постріли від Рашфорда та Гарначо, а також намагання заштовхати м’яч у ворота хоч якось під завісу гри. Керманич "Червони дияволів" проводив ротацію, шукав різноманітні варіанти, але навіть на прямолінійний вертикальний футбол Юнайтед так і не зміг перейти. Ключова проблема полягала у відсутності належного ритму створення загроз, тож опоненти банально встигали перезарядити власну увагу та стримувати нові наступи. Та хіба це вперше трапляється з футболістами з "червоної" половини Манчестера цього року?

Фінальний свисток арбітра Пола Тірні з Ланкашира зафіксував перемогу Манчестер Сіті в Кубку Англії зразка сезону-2022/23, тоді як Манчестер Юнайтед вимушено зупинився за крок до здобуття другого трофею за поточну кампанію.— Манчестер Юнайтед 2:1Гюндоган, 1, 51 — Фернандеш, 33 (пен.)Ортега — Вокер (Лапорт, 90+4), Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 76), Гюндоган, Гріліш (Аке, 89) — Голанд.де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Фред — Фернандеш, Еріксен (Гарначо, 62), Санчо (Веггорст, 78) — Рашфорд.Попередження: Ортега, Родрі — Ван-Біссака, Фред