Через поразку Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії "каноніри" розіграють із "містянами" трофей на правах другого місця АПЛ.
Мікель Артета та Хосеп Гвардіола, getty images
03 червня 2023, 19:16
У фінальному поєдинку Кубка Англії-2022/23 Манчестер Сіті у дербі здобув перемогу над Манчестер Юнайтед завдяки дублю Ілкая Гюндогана, ставши переможцем цього розіграшу найстарішого футбольного турніру.
Враховуючи те, що раніше команда Хосепа Гвардіоли оформила у свій актив тріумф в англійській Прем'єр-лізі, а за підсумками фіналу Кубка Англії вона стала володарем "золотого дубля" Англії, право на участь у Суперкубку Англії отримує команда, яка фінішувала другою в цьому сезоні таблиці АПЛ.
Таким чином, у серпні лондонський Арсенал зустрінеться з Манчестер Сіті у першому матчі нового сезону, під час якого розіграється Суперкубок Англії-2023.
Точна дата та час проведення цього протистояння стануть відомими пізніше.