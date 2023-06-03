Англія

Через поразку Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії "каноніри" розіграють із "містянами" трофей на правах другого місця АПЛ.

У фінальному поєдинку Кубка Англії-2022/23 Манчестер Сіті у дербі здобув перемогу над Манчестер Юнайтед завдяки дублю Ілкая Гюндогана, ставши переможцем цього розіграшу найстарішого футбольного турніру.

Враховуючи те, що раніше команда Хосепа Гвардіоли оформила у свій актив тріумф в англійській Прем'єр-лізі, а за підсумками фіналу Кубка Англії вона стала володарем "золотого дубля" Англії, право на участь у Суперкубку Англії отримує команда, яка фінішувала другою в цьому сезоні таблиці АПЛ.

Таким чином, у серпні лондонський Арсенал зустрінеться з Манчестер Сіті у першому матчі нового сезону, під час якого розіграється Суперкубок Англії-2023.

Точна дата та час проведення цього протистояння стануть відомими пізніше.