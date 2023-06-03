Англія

Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу Кубка Англії, що відбувся 3 червня 2023 року, 17:00.

У фінальному поєдинку Кубка Англії-2022/23 Манчестер Сіті у дербі здобув перемогу над Манчестер Юнайтед, ставши переможцем цього розіграшу найстарішого футбольного турніру та оформивши "золотий дубль".

Головним героєм зустрічі став півзахисник "містян" Ілкай Гюндоган, два забиті м'ячі якого і принесли в скарбничку команди Хосепа Гвардіоли черговий внутрішній трофей.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії-2022/23:

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Гюндоган, 1, 51 — Фернандеш, 33 (пен.)



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер (Лапорт, 90+4), Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 76), Гюндоган, Гріліш (Аке, 89) — Голанд.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Фред — Фернандеш, Еріксен (Гарначо, 62), Санчо (Веггорст, 78) — Рашфорд.



Попередження: Ортега, Родрі — Ван-Біссака, Фред