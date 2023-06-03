Англія

"Червоні дияволи" не змогли перемогти у своєму дев'ятому фінальному матчі найстарішого футбольного турніру.

У фінальному поєдинку Кубка Англії-2022/23 Манчестер Сіті у дербі здобув перемогу над Манчестер Юнайтед (2:1), ставши переможцем цього розіграшу найстарішого футбольного турніру та оформивши "золотий дубль".

Як повідомляє Opta, "червоні дияволи" програли вже свій дев'ятий фінал Кубка Англії, що є рекордним показником серед усіх інших команд.

Цікаво також те, що з п'яти своїх останніх фінальних матчів у рамках Кубка Англії манкуніанці не змогли виграти аж чотири, при цьому перемав МЮ у цьому турнірі аж 12 разів – більше лише у лондонського Арсеналу (14).

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.