24-річний футболіст може залишити лондонську команду.
МАРК КУКУРЕЛЬЯ, GETTY IMAGES
04 червня 2023, 23:24
Марк Кукурелья може залишити Челсі, повідомляє Evening Standard.
За інформацією джерела, у клубі незадоволені виступами іспанця, внаслідок чого готові його продати чи відпустити в оренду.
При цьому, Кукурелья був придбаний рік тому у Брайтона за 62 мільйони фунтів.
Його контракт розрахований до літа 2028 року.
У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.