Англія

24-річний футболіст може залишити лондонську команду.

Марк Кукурелья може залишити Челсі, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, у клубі незадоволені виступами іспанця, внаслідок чого готові його продати чи відпустити в оренду.

При цьому, Кукурелья був придбаний рік тому у Брайтона за 62 мільйони фунтів.

Його контракт розрахований до літа 2028 року.

У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.