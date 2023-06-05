Нголо Канте може стати футболістом Аль-Іттіхада, повідомляє L'ÉQUIPE.

За інформацією джерела, 32-річний півзахисник – одна із головних цілей клубу. Сторони ведуть між собою переговори, у результаті чого вже є прогрес. 

При цьому, Канте може стати одноклубником Каріма Бензема, який найближчими днями завершить перехід в Аль-Іттіхад.

Зазначимо, що Канте був близьким до продовження контракту з Челсі, проте потім переговори зупинилися. Більшу частину сезону француз пропустив через травми.