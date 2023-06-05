Другое

Французький форвард незабаром переїде на нове місце роботи.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема напередодні офіційно оголосив про завершення періоду виступів у складі "галактікос" тривалістю в 14 років.

35-річний французький виконавець напередодні взяв участь у заключному матчі команди Карло Анчелотті в сезоні іспанської Ла Ліги, у якому "бланкос" на власному полі зіграли внічию проти баскського Атлетіко (1:1), забив єдиний м’яч своєї команди, після чого був востаннє замінений у футболці "королівського" клубу.

Уже незабаром має відбутись церемонія прощання Каріма з вболівальниками Реала, після чого, як очікується, він поїде до Саудівської Аравії заради узгодження останніх деталей щодо свого наступного місця роботи.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Бензема вже розпочав підписання необхідних документів на шляху до набуття статусу гравця Аль-Іттіхада.

Новий контракт француза буде розраховано до 2025 року, тоді як прибуток від цієї угоди, згідно попередніх даних, для футболіста складе 400 млн євро.

У новому контракті також буде вказана опція продовження ще на один рік.

У цьому сезоні Карім забив 31 гол та віддав шість гольових передач у 43 матчах.