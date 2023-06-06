Англія

Аль-Ахлі та Аль-Шабаб хочуть підписати габонського форварда.

Нападник лондонського Челсі П'єр-Емерік Обамеянг точно змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 33-річний габонець отримав дві пропозиції від клубів чемпіонату Саудівської Аравії, а саме від Аль-Ахлі та Аль-Шабаба.

Стверджується, що у лютому Обамеянг відхилив пропозицію від ФК Лос-Анджелес з МЛС, оскільки на той момент його пріоритетом було залишитись у європейському футболі. Нині ситуація могла змінитися.

Контракт Обамеянга з Челсі спливає влітку 2024 року. У цьому сезоні на його рахунку 22 матчі у всіх турнірах на клубному рівні (968 хвилин), три голи та один асист.