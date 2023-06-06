Англія

Каталонці починаючи з квітня вже погодили контракт із агентом опорника Жорже Мендешем.

Опорний півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш у літнє трансферне вікно може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний португалець чекає на остаточне рішення від каталонської Барселони, з якою його агент Жорже Мендеш ще наприкінці квітня погодив умови особистого контракту.

На даний момент переїзд Невеша на Камп Ноу затягується через проблеми "блаугранас" із фінансовим фейр-плей, при цьому трансфер португальця не є пріоритетом для головного тренера Хаві.

Також не є гарантією й те, що вінгер Барселони Ансу Фаті приєднається до Вулвергемптона як частина угоди щодо Рубена Невеша.

У поточному сезоні португальський опорник провів на клубному рівні 41 матч, в яких він забив шість голів та віддав одну результативну передачу.