Англія

"Шпори" готові заплатити лише половину із цієї суми.

Тоттенгем перебуває у пошуках нового голкіпера на трансферному ринку після того, як стало відомо про відхід основного воротаря команди Уго Льоріса.

Головною ціллю "шпор" на цю позицію є голкіпер Брентфорда Давід Рая, проте, за інформацією Sky Sports, "бджоли" хочуть заробити на продажі свого воротаря 40 мільйонів фунтів.

Проблемою для трансферу 27-річного іспанця є те, що Тоттенгем на даному етапі готовий заплатити лише 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

У цьому сезоні Давід Рая провів за Брентфорд усі 38 поєдинків у рамках АПЛ, в яких він пропустив 46 м'ячів. При цьому 12 матчів іспанський ворота відстояв на нуль.