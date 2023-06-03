Англія

36-річний француз виступає у складі "шпор" із 2012 року.

Воротар Тоттенгема Уго Льоріс заявив про своє бажання залишити лондонський клуб наприкінці цього сезону.

"Це кінець епохи. Мені хочеться чогось нового. Я ретельно вивчу всі можливі варіанти. Я не забув, що в мене залишився рік за контрактом з Тоттенгемом", — наводить слова Льоріса інсайдер Фабриціо Романо з посиланням на Get French Football News.

Нагадаємо, Льоріс виступає за Тоттенгем із літа 2012 року. За цей час Уго провів 447 матчів, з яких 151 на нуль.

Цього сезону Льоріс провів 31 матч, з яких дев'ять на нуль при 45 пропущених м'ячах.