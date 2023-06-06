Англія

32-річний футболіст хотів би залишитись у Лондоні.

Представники клубів із Саудівської Аравії прибули до Лондона, щоб переговорити з Нголо Канте, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, Ан-Наср та Аль-Іттіхад зроблять офіційну пропозицію французу. Його зарплата може становити близько 100 мільйонів євро на рік, а також доходи від іміджевих прав та комерційних угод.

Однак Канте вважає за краще продовжити контракт із Челсі. Сторони були близькі до підписання нової угоди у березні.

Нагадаємо, що контракт Канте із Челсі розрахований до 30 червня.

Цього сезону француз більшу частину сезону пропустив через травми.