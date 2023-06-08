Англія

Клуб з Лондону прокоментував невдалий сезон.

Керівництво Челсі написало лист до вболівальників колективу - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Ми обіцяли нашим вболівальникам, що ви будете пишатися нашим клубом. Ми залишаємося повністю відданими довгостроковому та стабільному успіху нашого клубу та виконанню обіцянок, які ми дали вам. Ми знаємо, який величезний потенціал ми повинні розвивати, щоб прогресував Фк Челсі, і ми сприймаємо цю роль серйозно. Усі, хто тут працює, невпинно зосереджені на тому, щоб рухати нас вперед.

Зрозуміло, що для нашої чоловічої команди це був невтішний сезон, і є багато чого, що ми можемо і будемо робити краще. Протягом цих важких періодів наші вболівальники підтримували наших гравців і нашу команду по всій країні та Європі з незмінною відданістю.

Наша жіноча команда відсвяткувала ще один дивовижний сезон, вигравши Дубль з безпрецедентним четвертим поспіль титулом WSL і третім поспіль Кубком Англії.

Незважаючи на всі виклики минулого року, ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати Маурісіо Почеттіно на посаді головного тренера нашої чоловічої команди в липні. Ми будуємо сучасну інфраструктуру скаутингу, виявлення талантів і найму в нашому спортивному відділі, очолювану Лоуренсом Стюартом і Полом Вінстенлі, яка допоможе нам визначити та трансформувати команду навколо елітних талантів, команду, здатну постійно змагатися за перемогу в Прем’єр-лізі, збирати внутрішні кубки, змагайтися та перемагати на найвищому рівні європейського футболу. Ми також призначили Кріса Джурасека генеральним директором, щоб розвивати наш бізнес поза межами поля, що, у свою чергу, зробить нас більш стійкими на полі.

Успіх, якого ми прагнемо, можливий лише за підтримки наших прихильників. Ми пишаємося створенням нашої Консультативної ради вболівальників, яка вперше зустрінеться цього літа, і ми впевнені, що її нові члени гарантуватимуть, що ви будете в центрі прийняття рішень у нашому клубі. Ми й надалі дбатимемо про те, щоб ваші голоси були почуті, дивлячись у майбутнє.

Наразі від імені правління та всіх у клубі дякую вам за надзвичайну підтримку. Сподіваємося, що ви всі гарно проведете літо, і з нетерпінням чекаємо повернення на стадіон у серпні".

Челсі презентував Маурісіо Поччетіно в якості головного тренера клубу АПЛ.