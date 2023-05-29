Англія

Керманич підписав угоду на два роки.

Маурісіо Почеттіно – головний тренер Челсі, повідомив офіційний сайт "синіх".

51-річний фахівець уклав угоду на два сезони із опцією продовження ще на один рік.

Таким чином, аргентинський фахівець замінить Френка Лампарда, який виконував обов'язки головного тренера.

Нагадаємо, що розпочинав сезон Челсі з Томасом Тухелем, якого було звільнено. На його місце прийшов Грем Поттер, з яким результати команди стали ще гіршими. Врятувати сезон намагався Френк Лемпард, але справи пішли ще гірше, ніж у попередніх двох.

Почеттіно перебував у статусі вільного агента з липня 2022 року. Останнім клубом, який він тренував, був французький ПСЖ. Під керівництвом Почеттіно Парі Сен-Жермен виграв чемпіонат Франції, Кубок країни та Суперкубок.

Зазначимо, що Почеттіно офіційно розпочне роботу в клубі 1 липня.