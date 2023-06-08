Англія

У швейцарця погоджено контракт із Баєром.

Граніт Джака залишить Арсенал лише після того, як лондонська команда знайде йому заміну, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, ще місяць тому Баєр погодив особистий контракт із швейцарцем. Однак "каноніри" дадуть добро на перехід лише після того, як придбають нового півзахисника.

Пріоритет Арсеналу – купівля Деклана Райса з Вест Гема.

Зазначимо, що Баєр заплатить за Джаку близько 15 мільйонів євро, за інформацією ЗМІ.