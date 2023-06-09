Англія

Манкуніанці не розраховують на футболіста.

Вінгер МЮ Мейсон Грінвуд може змінити клубну прописку, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст може провести наступний сезон в одному з клубів Іспанії, Італії чи Туреччини.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче завершити власне розслідування, а лише потім ухвалить рішення щодо футболіста, попри те, що з нього зняли звинувачення у спробі зґвалтування та завдання тілесних ушкоджень своїй колишній дівчині.

Востаннє Грінвуд грав 22 січня 2022 року.