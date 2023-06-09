Іспанія

23-річний футболіст повернеться до мадридської команди.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що захисник Райо Вальєкано Фран Гарсія приєднається до "вершкових". Контракт укладено на чотири роки.

У понеділок, 12 червня, відбудеться церемонія представлення Франа Гарсіа як нового гравця Реала.

Раніше повідомлялось, що Реал заплатить п'ять мільйонів євро за свого вихованця. Нагадаємо, Фран Гарсія грав у молодіжній академії Реала з 2013 року, а через п'ять років він дебютував в першій команді "вершкових". В середині 2021 року Райо придбав оборонця за 2 мільйони євро.

У поточному сезоні Фран Гарсія відзначився двома гольовими передачами у 21 матчі Ла Ліги.