Іспанія

Французький центрбек перейшов з Ренна до іспанського клубу на постійній основі.

Центральний захисник Лоїк Баде продовжуватиме виступати за Севілью, кольори якої він захищає із зими цього року на правах оренди з Ренна.

Як повідомляє прес-служба андалусійців, клуб іспанської Ла Ліги ухвалив рішення активувати пункт про викуп 23-річного француза на постійній основі.

Сума трансферу Баде до Севільї становить 12 мільйонів євро, а з самим футболістом укладено повноцінний контракт до літа 2027 року.

Загалом Лоїк Баде провів у футболці Севільї 27 поєдинків, у яких він забив два голи.