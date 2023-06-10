Потенційним покупцям доведеться домовлятися з "дачниками" щодо лідера їхнього півзахисту.
Жуан Пальїнья, getty images
10 червня 2023, 23:23
Центральний півзахисник Жуан Пальінья надійно пов'язаний контрактом із Фулгемом, який розрахований до літа 2027 року.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, який посилається на слова власника лондонського клубу Тоні Хана, в угоді 27-річного португальця немає пункту про викуп за певну суму.
Таким чином, потенційним покупцям доведеться прямо домовлятися з босами Фулгема, якщо вони забажають підписати Пальінью.
Нагадаємо, португальський опорник перейшов у стан "дачників" минулого літа з лісабонського Спортінгу за 20 мільйонів євро.
Цього сезону Жуан Пальінья провів за Фулгем 40 поєдинків, забив чотири голи і заробив 14 попереджень.