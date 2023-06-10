Англія

Потенційним покупцям доведеться домовлятися з "дачниками" щодо лідера їхнього півзахисту.

Центральний півзахисник Жуан Пальінья надійно пов'язаний контрактом із Фулгемом, який розрахований до літа 2027 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, який посилається на слова власника лондонського клубу Тоні Хана, в угоді 27-річного португальця немає пункту про викуп за певну суму.

Таким чином, потенційним покупцям доведеться прямо домовлятися з босами Фулгема, якщо вони забажають підписати Пальінью.

Нагадаємо, португальський опорник перейшов у стан "дачників" минулого літа з лісабонського Спортінгу за 20 мільйонів євро.

Цього сезону Жуан Пальінья провів за Фулгем 40 поєдинків, забив чотири голи і заробив 14 попереджень.